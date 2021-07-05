Güldür Güldür'ün sevilen karakteri ayrılığı açıkladı!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show sezon finalini yaparken, yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan programda iki flaş ayrılık yaşandı.

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu veda etti.

"Güldür Güldür'de olmayacağım"

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram'dan yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım ‘şeyi’ kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon Güldür Güldür’de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim."

Murat Akkoyunlu ise paylaşımına, "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.