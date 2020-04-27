'Güldür Güldür' oyuncusu Onur Buldu evlendi

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, Duygu Koz ile önceki gün Etiler'de dünyaevine girdi.



Onur Buldu, 19 Nisan'da hocası Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu Beşiktaş'taki tiyatroda evleneceğini duyurmuştu. Ancak ünlü oyuncunun planları suya düştü.



Buldu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle nikâhını Etiler'deki evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı.



Oyuncu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la virüs salgını nedeniyle nikâhlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.

Onur buldu, Şubat ayında rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasında Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı.