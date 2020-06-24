Güldür Güldür ekibinde sürpriz ayrılık!

İki sene önce Güldür Güldür ekibine dahil olan başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da bir ayrılık yaşandı. Kasım 2018'de Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna dahil olan Sinan Çalışkanoğlu, ekibe veda etti.

Sinan Çalışkanoğlu, kariyerine farklı bir yön vermek için gelen senaryoları okumaya karar verdi.

TIKLAYIN - Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan Eren Bülbül yanıtı