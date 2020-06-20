Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan Eren Bülbül yanıtı

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür programı ekibinin 5 sene önce sette açtıkları “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı sosyal medyada troll hesapların hedefi oldu. Programda rol alan oyunculardan Ali Sunal Güldür Güldür’ü ve kendisini eleştirenlere yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı protestolarında polis tarafından atılan biber gazı kapsülü ile başından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Elvan için ölümünden bir sene sonra 2015 yılında Güldür Güldür ekibi tarafından sette “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı açılmıştı.

Pankartın açılmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra sosyal medyada paylaşılarak Güldür Güldür programına ve ekibini yönelik mesajlar paylaşılmasına tepki gösteren Ali Sunal’ı da hedef alan troller “teröristlere sahip çıkıldığı”, 3 yıl önce PKK saldırısında öldürülen 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün neden anılmadığı şeklinde paylaşımlarda bulundu. Troller #güldürgüldürizlemiyoruz kampanyası başlatırken kampanya, konu Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Sosyal medya hesabından kendisini ve Güldür Güldür’ü hedef alan hesaplara cevap veren Ali Sunal ise Eren Bülbül’ün için ölümünün ardından paylaştığı, “Eren iyi ki varsın… ve hep var olacaksın güzel kardeşim #iyikivarsıneren” dediği paylaşımını alıntıladı. “Eren Bülbül’ü neden paylaşmıyorsun” diyenlere yanıt veren Ali Sunal, “Görmek isteyene! Kavgalar olmasın hiçbir gencimizin burnu bile kanamasın dileğim budur” dedi.