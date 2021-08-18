Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek'e 12 projeden teklif

Güldür Güldür'den ayrılan oyuncu Ecem Erkek'e 12 projeden iş teklifi geldi. Erkek, senaryoları okuyup projeleri değerlendireceğini belirtti.

Yeni sezonda kadrosunda olmayacağı 'Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle alkış alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, dizilerin yanı sıra dört sinema filmi ve iki reklam filmi teklifi de aldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; önce biraz tatil yapmayı planlayan Ecem Erkek’in, sonrasında senaryoları okuyarak, yeni sezon için bir karar vereceği öğrenildi.

Güldür Güldür'den ayrıldı

Ecem Erkek, 'Güldür Güldür'e bu sözlerle veda etmişti:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır.

Benim için de 'Güldür Güldür' öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım ‘şeyi’ kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon 'Güldür Güldür’de olmayacağım. Bir sonraki durakta görüşelim."