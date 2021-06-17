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Medya

Güldür Güldür'de tepki çeken skeç için Ali Sunal'dan açıklama

17 Haziran 2021 10:40

Ali Sunal, sunucusu olduğu Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da geçen haftalarda yayınlanan, tepki çeken veteriner skecinin kötü amaçla yapılmadığını dile getirdi.

"Güldür Güldür"de yayınlanan ve veterinerlerle ilişkin, "Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya" sözlerine Veterinerler Odası'ndan tepki gelmişti. 

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, sosyal medya hesabından skecin ilgili bölümünü paylaşarak, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" ifadelerini kullanmıştı. 

Ali Sunal, tepki çeken skece yönelik bir açıklama yaparak, "Herkesi memnun edemiyoruz ama bizi anlamışlardır, kötü bir amaçla yapmadık" diye konuştu. 

 

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