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Yaşam

Güldünya'nın katili hapiste öldü

Kız kardeşi Güldanya Tören'i öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Ferit Tören hayatını kaybetti.

01 Mart 2012 11:45

 

T24 - Kız kardeşi Güldanya Tören'i öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Ferit Tören, cezaevinde yaşamını yitirdi.

Kız kardeşi Güldünya Tören'i “töre” nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ferit Tören'in, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Evlilik dışı ilişkisinden hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirdiği belirtilen Güldünya Tören'in 25 Şubat 2004 tarihinde öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan ve ve 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ferit Tören, 8 yıldır kaldığı cezaevinde kalp krizi geçirdi.

Tören'in cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Evlilik dışı ilişkisinden hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirdiği belirtilen Güldünya Tören, önce silahla yaralanmış, ardından da tedavi gördüğü hastanede 25 Şubat 2004 tarihinde öldürülmüştü. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Güldanya Tören'in kardeşi İrfan Tören'i müebbet, Ferit Tören'i ise 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

 

Çocuğunun babası da öldürmüştü

 

Güldünya Tören'in, evlilik dışı çocuğunun babası Servet Taş da geçtiğimiz yıl 15 Kasım’da Sultanbeyli'de sokak ortasında vurularak öldürülmüştü.

Bir otomobilden açılan ateş sonucu ölen Taş’ın katil zanlısı olarak Güldünya’nın babası tutuklanmıştı.

 

 

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