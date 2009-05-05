Gül'den Prag zirvesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile ayrı ayrı bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Gül, 7-8 Mayıs tarihlerinde AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Doğu Ortaklığı" ve "Güney Koridoru" zirvelerinin yapılacağı Prag'a gidecek. Gül, 7 Mayıs Perşembe günü zirvelerin ortak yemeğine katılacak.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, aynı gün "Doğu Ortaklığı" girişiminin üyeleri olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile ikili görüşmeler yapacak.



Gül, 8 Mayıs Cuma günü de Nabucco Projesi'nin görüşüleceği "Güney Koridoru Zirvesi"ne katılacak.



