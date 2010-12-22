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Politika

GÜL'DEN OBAMA'YA TASARI MESAJI ANKARA (A.A)

22 Aralık 2010 22:15

-GÜL'DEN OBAMA'YA TASARI MESAJI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mesaj göndererek, Ermeni Tasarısını Temsilciler Meclisi gündemine getirme girişimlerini Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından endişeyle izlediklerini bildirdi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanınmasını içeren ''Ermeni tasarısının'' ABD Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelme ihtimali karşısında, ABD Başkanı Obama'ya diplomatik kanallardan bir mesaj gönderdi. Gül, tasarıyı gündeme getirme girişimlerini Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından endişeyle izlediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke ilişkilerinin önemini en iyi bilen lider olarak Obama'dan ''konunun Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına izin vermemesini beklediklerini'' iletti.

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