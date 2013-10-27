Gül'den 'nitelikli kalabalık' uyarısı: Büyük nüfus vasıfsızsa, güç değil yüktür

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İnsan gücü sadece nüfusun büyüklüğüyle ifade edilmez. Bugün 80 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var, muhakkak ki bu güçtür ama 80 milyon nitelikliyse eğer çok büyük güçtür. Nitelikli değilse vasıfsızsa o zaman da yüktür" dedi.

Gül, Melikşah Üniversitesi’nin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'nda yapılan, 2013-2014 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 5 yıl önce açılışını yaptığı üniversitenin bugün bu kadar büyümüş, gelişmiş, kendini ispatlamış ve önemli hamleler yapmış olmasından büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Melikşah Üniversite’nin büyük bir kampüse ulaşmış olmasının, fakülte sayısının artmasının, dünyanın başka ülkelerinden de öğrenci kabul eden bir üniversiteye dönüşmüş olmasının, araştırma geliştirmeye verdiği ağırlık ve aldığı başarıların üniversitenin kuruluşundaki amaçlara adım adım yaklaştığını gösterdiğini belirten Gül, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Gül, üniversitenin bu hale gelmesinde pek çok kişinin katkısı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ancak işin sahibi olan Boydak ailesine, başta Hacı Bey olmak üzere çok teşekkür ediyorum, sizlerle beraber olan değerli hayırsever hemşehrilerimize, herkese teşekkür ediyorum, her türlü katkıyı veren kamu yöneticilerine, başta belediye başkanlarımız olmak üzere, milletvekillerimize, vali beye, bütün görevlilerimize teşekkür ediyorum, ayıca da takdir ediyorum. Üniversiteniz kendisini ispatlamış. Onun için artık üniversitenizde okumak isteyenlerin çeşitliliğini de görüyorum. Türkiye 'nin en değerli, önemli iş adamlarından birisi öğrenciniz olmuş. Ben de herkese örnek gösteriyorum. Öğretim üyeleri siz de çok şanslısınız açıkçası. Bu kadar sahiplenilmiş bir üniversitede öğretim üyesi olmak gerçekten çok önemli, değerli. Sizlere emanet edilen bu öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmenizi bekliyor, bütün bu fedakarlıkları yapanlar. Eminim ki sizler de bunu büyük bir sorumluluk duygusu içinde gerçekleştiriyorsunuzdur."

‘Kayseri bir üniversite kenti'

Kayseri'nin bir üniversite kenti olduğunu vurgulayan Gül, "Erciyes Üniversitesi yarım asırlık oldu. Melikşah Üniversitesi hemen arkasından geldi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi üçüncü üniversite oldu. Benim ismimi taşıyan AGÜ ise dördüncü üniversite oldu. İki vakıf, iki de devlet üniversitesi var. Dün ismimi taşıyan devlet üniversitesinin açılışını yaptık. Kayseri'nin bu şekilde bir üniversiteler şehri haline gelmesinden de büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Gül, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerin şehrin sosyal hayatını geliştirdiğini dile getirerek, bu sayede bir taşra şehri olmaktan çıkarak metropol şehir haline dönüştüğünü anlattı.

Bu kadar değerli ilim adamını bünyesinde barındıran şehrin de bunun kendisi için ne kadar değerli olduğunun farkında olması ve öğretim üyelerinden her alanda faydalanması gerektiğini ifade eden Gül, "Akademisyenler, öğretim üyeleri, ilim adamları yalnızca eğitim veren insanlar değildir, eğitim bu işin bir parçasıdır. Bunun ötesinde araştırmalar, geliştirmeler, fikir yürütmeler, fikir önermeler, tavsiyelerde bulunmalar, bu alanınızla ilgili olabilir, şehirle ilgili olabilir, memleketle ilgili olabilir, bütün insanlıkla ilgili olabilir, bütün bunlardan faydalanmak da bu şehrin yöneticilerine düşen görev ve çok büyük bir avantajdır. Bu şekilde şehrimizin çok hızlı geliştiğine şahit oluyorum, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

‘Nüfusun nitelikli hale gelmesinin yolu eğitim

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelere çok büyük önem verdiğini herkesin bildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının çok daha ileriye gitmesinin esas lokomotifi insan gücüdür. İnsan gücü sadece nüfusun büyüklüğüyle ifade edilmez. Bugün 80 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var, muhakkak ki bu güçtür ama 80 milyon nitelikliyse eğer çok büyük güçtür. Nitelikli değilse vasıfsızsa o zaman da yüktür. Onun için ülkelerin nüfus tartışmaları yapılırken, bazen yanlışa kayılır. Büyük nüfustan korkarlar. Eğer nüfus vasıflı bir şekilde gelişmiyorsa tabi ki korkmak lazım. Herkes tüketiyorsa, hiçbir şey üretmiyorsa, hiçbir katkısı olmuyorsa ülkeye o zaman o nüfus yüktür gerçekten. Nitelikli bir nüfus varsa, üretiyorsa o zaman da nüfusun büyüklüğü gerçekten güç oluşturur ve o ülkenin en büyük değeri haline gelir. Bir nüfusun nitelikli hale gelmesinin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu ilkokul öncesinden başlar, üniversite sonrasına kadar devam eder ama şunu biliyoruz ki esas şekillenme üniversitelerde olmakta ve meslekler ayrıldığı için herkes hayata hangi yönde katkı yapacağını buralarda karar vermektedir. O açıdan üniversite eğitimlerini çok önemli olduğuna inanıyorum."

‘Bilgi herkese açık, en büyük devrim bu...'

"Sık sık ziyaret ettiğim üniversitelerde veya yapılan toplantılarda, Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK gibi kuruluşlarda, hep dikkat çektiğim nokta üniversitelerin eğitimlerinin kalitesini yükseltmektir" diyen Gül, şunları kaydetti:

"Her üniversite artık nerede olursa olsun, üniversite unvanını aldıysa yetiştirdiği öğrenci dünyanın her tarafında rekabet edebilecek, iş bulabilecek, çalışabilecek nitelikte olmalıdır. Yoksa açıkçası 4-5 senesini bu güzel binaların içinde geçirmiş insanlar olarak kalırlar. Üniversitelerde gerçek formasyonu vereceksiniz. Onları sadece burada eğitmeyeceksiniz, hayat boyu kendilerini nasıl eğitmeye devam edeceklerinin de esas yolunu göstereceksiniz. Bugün artık bilgi herkese açıktır. Bugün dünyanın en büyük, en meşhur üniversitelerinin hocaları, derslerini internet üzerinde herkese açmaktadır. İster siz değerli öğretim üyeleri, ister siz sevgili öğrenciler, isterse buradaki değerli misafirlerin içinden birileri o üniversitelere kayıt olmadan dünyanın en meşhur profesörlerinin, en meşhur üniversitelerinin derslerini bilgisayarınızdan takip edebilirsiniz. Bilgi herkese açık aslında, en büyük devrim de bu."

Gül, üniversiteye girerken yerleşkeyi ve yapılan binaları gördüğünü belirterek, burada büyük bir sermaye yattığını, özgüvenle yapılan çok büyük bir çalışma olduğunu kaydetti.

Üniversiteyi kuranların başarılı olmak için kendi işlerine ne kadar özen gösteriyorlarsa, bu üniversitenin de başarılı olması için aynı özeni gösterdiklerini belirterek, beklentilerinin buradan mezun olan öğrencilerin mesleklerinde aranan kişiler haline gelmesi olduğunu, bunun da öğretim üyeleri sayesindegerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Gül, konuşmasının ardından üniversiteye bu yıl yaptırılan spor ve sosyal tesisler ile yurt ve dersliklere sponsor olan hayırseverler Hacı Boydak, Saffet Arslan, Hacı Ali Sözduyar, Nurullah Haskahveci ve Ahmet Özkan'a plaket verdi.

Törenin ardından, Saffet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi, Şahnur-Hacı Boydak Yabancı Diller Yüksekokulu, Hayriye-Hacı Ali Sözduyar Erkek Öğrenci Yurdu, Fatma-Nurullah Haskahveci Erkek Öğrenci Yurdu, Hacı Mustafa Özkan Spor Salonunun toplu açılışı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve hayırseverler tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Törene, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Danıştay Başsavcısı Mevlüt Çetinkaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve hayırseverler de katıldı.