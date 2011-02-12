-GÜL'DEN İRANLI TWITTER MESAJI ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'daki hesabı üzerinden İran seyahatiyle ilgili olarak, "İran komşumuz ve büyük bir ülke. Cumhurbaşkanları birçok defa Türkiye'ye geldi. Ben de komşuluğun gereği olan iade-i ziyarette bulunacağım. Ziyaret sonrasında gözlemlerimi sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Tüm vatandaşlarıma iyi haftalar diliyorum" diyerek mesajlarına başlayan Gül, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde yoğun olduğumdan Twitter'a zaman ayıramadım. Değişik konularda sorular var. Bazı sorulara cevap vermek istiyorum. Mısır ile ilgili gerek içeriden gerekse dışarıdan çok fazla mesaj alıyorum. İlk açıklamamı olayların başladığı günlerde yapmıştım. Mısır'daki yeni gelişmelerle ilgili görüşlerimi İran seyahatine çıkmadan önce yarın havaalanında yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Yeni sağlık düzenlemeleriyle ilgili çok sayıda mesaj var. Bunları okudum ve sorunları Sağlık Bakanı ile görüşeceğim. İran seyahatiyle ilgili mesajlar da var. İran komşumuz ve büyük bir ülke. Cumhurbaşkanları birçok defa Türkiye'ye geldi. Ben de komşuluğun gereği olan iade-i ziyarette bulunacağım. Ziyaret sonrasında gözlemlerimi sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum." Zaman zaman Twitter aracılığıyla kendisinden talep ve isteklerde bulunulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, taleplerin, "http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/" adresine yazılması durumunda daha kolay takip edeceğini bildirdi. -"EŞİMLE BERABER EVDE FİLM İZLEDİK"- Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki açıklamalarında, eşi Hayrunnisa Gül ile evde "The King's Speech" filmini izlediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçen gün eşimle beraber evde The King's Speech filmini izledik. Gerçekten çok güzel bir film. Filmin çok konuşulacağını ve birçok ödül alacağını tahmin ediyorum."