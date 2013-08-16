Gül'den fişleme açıklaması: Böyle bir şey Türkiye'de olmaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'lilerin "fişleniyoruz" iddiasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı olarak bana sunulan istihbarat raporlarında böyle bir şey hiç görmedim, böyle bir şey olacağını da hiç tahmin etmiyorum" dedi.

CNNTürk Ankara Temsilcisi Hande Fırat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP'de fişleme iddialarıyla ilgili ise "İstihbarat raporları bana geliyor, böyle bir şey görmedim" dediğini aktardı. Gül’ün şunları söylediğini belirtti: “Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanları, yetkileri belli. Ama şunu söylemek isterim, ben -Cumhurbaşkanı olarak bana düzenli raporlar gelir. Böyle bir şey hiç görmedim, olacağını da tahmin etmiyorum. Ancak illegal faaliyetleri takip etmek devletin görevidir. Ama siyasi partilerle ilgili böyle şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey de sezmiyorum. Bunlar ancak kuralları belli olan, Türkiye gibi bir ülkede, demokrasi olan ülkede bunlar olmaz, olamaz. Bizlere karşı geçmişte olmuştu. Ama bugün de olursa, yarın da başka olur. Allah korusun, bunlardan Türkiye’nin kurtulmuş olması lazım.”

Azerbaycan’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, “Mısır'da şuurunu kaybetmiş bir durum var” dedi. Fırat, Cumhurbaşkanı Gül’ün Mısır’daki son durumu hakkında şunları söylediğini aktardı: “Ölü sayıları belli olmaya başladı. Maalesef ölü sayısı resmi rakamlara göre 650'ye yakın. Kabul edilemez bi şey bu. Ancak bir savaş ortamında bu kadar sayı olur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Asla kabul edilemeyecek bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum. Savaşlarda bile bu kadar kayıp olmuyor. Akıllı savaşlar oluyor, nokta operasyonlar yapılıyor. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil. Mısırda herkesin şuurunu kaybetmiş bir durumu var.

Böyle bir ortamdan Mısır’ı çıkarmak lazım. Hepimizin ve uluslar arası camianın buna gayret etmesi lazım. Bir ülkenin liderleri, sivil asker, bunlar eğer kendi ülkelerinin kaderini doğru bir şekilde okuyup kendileri kendi ülkelerine sahip çıkmazlarsa dışarıdan yapılacak şeyler çok kısıtlıdır. Esas iş mısırlıların kendisine düşmektedir. Mısırı akli selimle bu durumdan çıkarmaları lazım. yoksa Arap dünyasının en önemli ülkesi halkı ile ordusu ile tükeniyor. Bunun bölgedeki dengeler açısından neler ifade ettiğini söylememe gerek yok. Akli selimle böyle bir kaosun içinden çıkmak konusunda Mısır’ın önde gidenleri bir çalışma yaparlarsa bizlerinki bir çalışma ve fikir vermek olur. onlara destek vermek olur. Daha nereye gideceği belli değil, o bakımdan 600’e yaklaşan ölüm resmi rakam. Bugün cuma, neler olacak. Bu yaşananların hepsi utanç. İslam dünyası adına Arap dünyası adına. Herkes de bakıyor, seyrediyor dışarıdan. Dostları bunun acısını duyuyor. Ben her ölen Mısırlı’nın acısını duyuyorum. Onun için de daha da kötüye gidişi önlemek için aklımızı kullanıyoruz. Bu ülkenin dostu olmayanlar da var, onlar da herhalde kurşun atmadan, güçlerin tükenmesine seviniyorlardır.”