CHP, 'fişleme belgeleri'ni tartışıyor

CHP, aralarında Hüseyin Aygün, Emine Ülker Tarhan ve Kamer Genç gibi isimlerin de bulunduğu fişleme belgelerini tartışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan fişlemeyle ilgili belgelerin kendilerine ulaştığını belirterek, “TBMM açıldığında gereğini yapacağız” dedi.

Hürriyet'in haberine göre belgelerde, ‘Uygur Kongresi Başkanı’yla görüştü’, ‘Alevi kurultayına katıldı’, ‘Ehl-i Beyt etkinliğine katıldı’ gibi bilgiler yer alıyor. İşte o belgelerden bazılarının, ‘kişisel verilerin bir bölümü ayıklanarak’ kısaltılmış, yazım tarzı korunan içerikleri şöyle:

Hüseyin Aygün (Tunceli Milletvekili)

*Tunceli TDKP/GKP (Genç Komünistler Partisi) yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, bilahare 06/01/1997 tarihinde tutuklandığı,

*1999-2004 tarihleri itibarıyla, EMEP (Emeğin Partisi) Tunceli İl Teşkilatı mensubu avukat şahıslar arasında yer aldığı ve anılan partinin düzenlediği çeşitli etkinliklere katıldığı,

*Tunceli Baro Başkanı olduğu 2003-2005 yılları arasında başta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Hollanda olmak üzere çok sayıda Batılı misyon mensubu tarafından ziyaret edildiği ve görüşlerine başvurulduğu, ABD’nin Adana Konsolosluğu dahil birçok ABD’li misyon mensubu ile irtibatının bulunduğu, misyon mensuplarının anılanı birçok kez ziyaret ettiği,

*2006 tarihi itibarıyla, DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) mensuplarının düzenlediği açlık grevine katılan şahıslar arasında yer aldığı,

*2011-2012 tarihleri itibarıyla CHP Tunceli Milletvekili olarak çeşitli illerde yapılan etkinlik ve organizasyonlara katıldığı.

Levent Gök (Ankara Milletvekili)

*03/05/1988 tarihinde Ankara genelinde yapılan yemek boykotu ve slogan atma eylemleri neticesinde gözaltına alınan öğrencilerden olduğu,

*2001 yılı itibariyle CHP Ankara İl Başkanı olduğu,

*13/01/2013 tarihinde Ankara Dikmen Vadisi’nde kentsel dönüşüm çerçevesinde, polis eşliğinde gelen yıkım ekibinin önüne kesen DEV-YOL Halkevleri ve semt sakinlerinin arasında CHP milletvekili olarak yer aldığı.

Nihat Matkap (Genel Başkan Yardımcısı)

Selim-Sıtkiye oğlu Antakya 1952 doğumlu, (TCKN:19....) hakkında;

*1985 yılı itibariyle çevresinde aşırı sol görüşlü şahıs olarak tanındığı,

*Temmuz 1994’te anılan görevde bulunduğu dönemde, “Hataylı öğrencilerin Suriye/Şam Tıp Fakültesi’ne kayıt işlemlerini Hafız ESAD ile iyi ilişkileri çerçevesinde yaptırdığı” şeklinde söylentilerin olduğu,

*Eylül 1994 ayı itibariyle Devlet Bakanı olarak görev yaptığı ve DEV-YOL mensupları Cafer KELEŞ ve Yusuf KELEŞ ile samimi ilişkiler içerisinde olduğu,

*12 Eylül 1980 öncesinde THKP/C Acilciler örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu,

*(...) Erken genel seçimlerde (2007) DTP’den Hatay bağımsız milletvekilliği adaylığı” teklifinde bulunduğu, DTP profiline uygun bir yapıda olmaması nedeniyle talebinin reddedildiği,

*Kasım 2008 ayı itibarıyla Suriye’ye giderek THKP/C Acilciler örgütü lideri Mihraç URAL ile seçimlerde Antakya’da bulunan örgüt mensuplarının desteğini almak amacıyla görüşme yaptığı,

*Kazakistan’ın Hatay (Antakya) Fahri Konsolosu olarak atanan Hayrettin ÇOLAKOĞLU’nun irtibat kanalına yönelik Haziran-Ağustos 2009 ayları arasındaki HANDE analiz bilgilerinde Nihad MATKAP adına ve “Rafet Canıtez Cad. 1. Parsel Evleri. No.... Oran-Çankaya/ANKARA” adresine kayıtlı 90532...’nun bulunduğu.

İlhan Cihaner (Denizli Milletvekili)

İsmail Hakkı oğlu Kars-1968 doğumlu İlhan CİHANER hakkında;

*CHP Denizli Milletvekili olduğu,

*Samsun/ Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı olarak PKK’ya yardım ettiği yönünde iddialarda bulunulduğu,

*Şubat 2005 ayı itibarıyla M. USTAOSMANOGLU Grubu Nakşibendi yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyon sonrasında hakkında soruşturma açıldığı ve Ergenekon davası ile ilişkilendirilerek tutuklandığı.

Fuat Çay (eski Hatay Milletvekili)

Yusuf oğlu, Samandağ-1949 doğumlu Fuat ÇAY hakkında;

*1974 yılı itibariyle CHP Hatay-Samandağ ilçe teşkilatı üyeleri arasında yer aldığı, aynı yıl itibariyle TSİP Samandağ şubesinin kuruluş hazırlıklarında yer aldığı,

*1994 yılına kadar Samandağ’da TKİP ve İGD bünyesinde faaliyet gösterdiği,

*2010’da dönemin Suriye Büyükelçisi Nidal KABALAN’ı ziyaret ettiği, CHP Hatay İl Teşkilatı ve Genel Merkez’de yaşanan gelişmeler hakkında KABALAN’a bilgi verdiği, ayrıca CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile birlikte bir günlük Suriye ziyareti yapmak istediklerini belirttiği.

Emine Ülker Tarhan (Ankara Milletvekili)

*2010 yılı itibarıyla YARSAV Başkanı olduğu,

*04/12/2011 tarihinde Ankara’da Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun genel kurul toplantısında CHP Grup Başkan Vekili sıfatıyla konuşmalar yaptığı,

*CHP Milletvekillerinin Mayıs 2012’de Japonya/Tokyo’da düzenlenen DUK 4. Genel Kurulu’na katılım sağlamak amacıyla, DUK (Dünya Uygur Kongresi) Başkan Yardımcı ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit TÜMTÜRK’ün E. Ü. TARHAN ile görüştüğü,

*Ankara’da faaliyet gösteren yabancı misyonlarda görevli diplomatlarla, konumu gereği çeşitli temaslarının yanı sıra uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI), Heinrich Böll Vakfı (HBS)’nın çalışmalarında adının geçtiği ve STRATFOR eski Türkiye temsilcisi C. Emre_Doğru ile irtibatlı/ olduğu.

Kamer Genç (Tunceli Milletvekili)

Ali oğlu, Nazımiye-1940 doğumlu Kamer GENÇ hakkında;

*Global Teknoloji Uluslararası İş Geliştirme Grubu eski yöneticisi Savunma Sanayi ürünlerinin ihalelerine yönelik alım-satım işleriyle iştigal eden ve diplomatik misyonlar ile irtibatlı William Haldun ATALAY’ın, anılan ile görüşeceğini ifade ederek 18.04.2008 akşam için İngiltere Ankara Büyükelçiliği içinde bulunan Red Lion Kulübü’ne rezervasyon yaptırdığı,

*Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI)tarafından, Ekim 2011 ayı itibariyle Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, izmir, Kayseri Konya, Malatya, Samsun, Van ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen Siyasi Gündem Araştırmasına konu olduğu,

*Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili sıfatıyla Batılı misyonlar tarafından verilen resepsiyonlara iştirak ettiği,

*14.01.2012 tarihinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) tarafından Ankara’da organize edilen 2. Büyük Alevi Kurultayı’na katıldığı,

*28.04.2012 tarihinde İşçi Partisi (İP) Genel Merkezi tarafından Ankara/Yenimahalle Nazım Hikmet RAN Kültür Merkezi’nde yapılan Büyük Anayasa Kurultayı’na ‘Vardiya Bizde’ sözcüsü olarak katıldığı.

Mevlüt Dudu (Hatay Milletvekili)

1966 doğumlu Mevlüt DUDU hakkında;

*2011 yılı itibarıyla Antakya Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) tarafından düzenlenen etkinliğe CHP milletvekili olarak katıldığı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunun açık bir fişleme olduğunu belirterek, kendilerine de ulaşan bu belgelerle ilgili TBMM açıldığında gereğini yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Öteden beri Türkiye’de, ağır ağır polis devletine kayıldığını söylemiştik. Ben daha önce Recep Tayyip Erdoğan’ın gittikçe diktatörleştiğini, yargı ve yasama da dahil tek karar verici olduğunu söyledim. Devleti tümüyle ele geçirdiğini şimdi sıranın CHP’ye geldiğini belirtmiştim. Geldiğimiz nokta budur. Muhalefete tahammül edemiyor. Devletin kurumlarını anamuhalefet partisinin peşine takmışlar. Bu bilgi bize daha önce geldi. Biz de araştırıyoruz. Çok vahim olduğunu herkesin bilmesini isteriz. Bütün ülkelerde iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Muhalefeti istihbarat ve polis örgütleri aracılığı ile kontrol etmek, yönlendirmek, izlemek, bizden hukuki olmayan yollarla elde edilen bilgileri Recep Tayyip Erdoğan’a taşımak doğru değil. Peki bizim bu kuşkumuzun nedeni ne? Başbakan ve iktidar çevrelerince ‘CHP’nin içi karışacak, CHP şunu yapacak’ deniyordu. Demek ki telefonlar dinleniyor. Kaygılandık. ‘Nasıl oluyor da Başbakan içimizdeki olayları biliyor?’ dedik. Gördük ki devletin istihbarat örgütleri ülkenin güvenliğini öngören görevleri yapmakla değil bizimle ilgileniyorlarmış. Yasadışı bir sürecin içinde konumlandırılmış durumdalar. Biz neyi düşünüyorsak, zaten bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Milletvekilleri parti yöneticileri fişlenmiş. Başbakan bu izlemenin şifrelerini daha önce vermişti.”

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise Hürriyet’in konuyla ilgili sorusu üzerine fişleme iddiasını kesin bir dille reddetti