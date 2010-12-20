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Politika

GÜL'DEN EROĞLU'NA ZİYARET ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 14:48

-GÜL'DEN EROĞLU'NA ZİYARET ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bypass ameliyatı olan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu hastanede ziyaret etti.  Gül'ü, Güven Hastanesi'ne gelişinde KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı ve Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci karşıladı. Gül, hastanede 40 dakika kaldıktan sonra ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.    Derviş Eroğlu'nun dün ameliyat geçirdiğini belirten Gül, ''Maşallah bugün kendisini iyi gördüm, gayet iyi. Doktorlar zaten, gurur duyduğumuz doktorlar, her türlü ihtimamı herkes gösteriyor. Her şey gayet güzel. İnşallah kısa sürede tam sağlığına kavuşur'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Eroğlu'nu odasına çıkardıklarını, kendisiyle görüştüğünü ifade ederek, ''Yeni teknikler uygulamışlar. Maşallah çok iyi'' diye konuştu.

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