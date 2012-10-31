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Gül'den Erdoğan'a: Çift başlılık söz konusu değil, yanlış anlamalara gerek yok

Gül, Ankara’da gerçekleştirilen olaylı Cumhuriyet yürüyüşünde barikatlarının kaldırılmasının ardından yaşanan 'çift başlılık' tartışmasını değerlendirdi

31 Ekim 2012 14:12

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çift başlı yönetim olmaz" sözlerine yönelik, "Yanlış anlamalara hiç gerek yok. Ülke iradesinde çift başlılık gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

Gül, Erdoğan'ın Almanya'ya gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı "Barikatların kaldırılmasıyla ilgili talimat vermedim. Cumhurbaşkanımızın 'barikatı kaldırım' talimatı vereceğini tahmin etmiyorum. Bugüne kadar bu ülkeyi çift başlılıkla yönetmedik. Çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Kimin ne yapacağı bellidir. Kimse durumdan vazife çıkarmasın" açıklamasına yanıt verdi.

Gül şunları söyledi:

''Önce tabii Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramı'nın bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanmasıyla ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey zaten söz konusu da değildir. Anayasamız, mevcut kanunlarımız hepimizin yetki ve görevlerini, sorumluluklarını zaten açıkça belirtmiştir. Bu bakımdan hepimizin yanlış anlamalara fırsat vermemesi gerektiği kanaatindeyim.''

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