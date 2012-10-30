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Erdoğan'dan Gül'e: Kimse durumdan vazife çıkarmasın

Erdoğan, polis barikatının kaldırılması konusunda kendisinin talimat vermediğini söyledi

30 Ekim 2012 17:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Meclis önünde yapılan olaylı Cumhuriyet yürüyüşü nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dünkü eylemlerde 'barikatı kaldırın' talimatı verdiğini düşünmediğini belirterek, "Bu ülkeyi bugüne kadar çift başlılıkla yönetmedik. Kimse durumdan vazife çıkarmasın" dedi. Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever ise Cumhurbaşkanı'nın Ankara Valisi Alaahaddin Yüksel'e yürüyüşte gerilimin artması durumunda esnek davranılması gerektiği talimatını verdiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan Almanya'ya hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin dünkü eylemlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bu ülke yol geçen hanı değil. CHP'nin alternatif kutlama yapması anlaşılır değil. Barikatların kaldırılmasıyla ilgili talimat vermedim. Cumhurbaşkanımızın 'barikatı kaldırım' talimatı vereceğini tahmin etmiyorum. Bugüne kadar bu ülkeyi çift başlılıkla yönetmedik. Çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Kimin ne yapacağı bellidir. Kimse durumdan vazife çıkarmasın."

 

'Gül Ankara Valisi'ne 'esnek davranın' dedi'

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Ulus'taki alternatif Cumhuriyet yürüyüşüne yapılan müdaheleye ilişkin olarak, "Herkes kimseye rahatsızlık vermeden bayramı istediği gibi kutlayabilir. Ulus'ta yaşananları arzu etmezdim. Üzücü olaylar oldu, umarım bundan sonra olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Ahmet Sever, Gül'ün iki gün önce Ankara Valisi Alaahaddin Yüksel'i Köşk'e çağırdığını, Vali'ye "Gerginlik olmasın. Kötü görüntüler oluşmasın, gerilim artarsa esnek davranın" talimatı verdiğini aktardı. (Fikret Bila, Milliyet, 30 Ekim 2012)


 

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