CHP'liler Cumhuriyet törenine katılmak için polis barikatını aştı

Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine alınmayan CHP’liler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, polis barikatını aşarak tören alanına girdi. Vali Ahmet Altıparmak, soruşturma açılacağını söyledi.

Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çelenk koymasına izin verilen törene alınmamalarını protesto eden CHP ile bazı sivil toplum kuruluşları, törene katılmak ve Atatürk Anıtı’na çelenk koymak istedi. CHP’li yaklaşık 2 bin 500 kişi önce parti binası önünde toplandı, ardından tören alanına doğru sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Bir süre sonra çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı grup ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganlarıyla yürüyüşü sürdürdü.

Antalya'da çelenk koyma krizi

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar ile Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Akaydın da yürüyüşe katılarak gruba destek verdi. Başkan Akaydın resmi tören alanına gelindiğinde ise çelenk koyma töreni için gruptan ayrıldı.

Barikatları yıkarak alana girdiler

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na ulaşan grup alana girmek isteyince, polis barikatıyla karşılaştı. Alana girmekte ısrar eden grup ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Grup, resmi törenin başlamasına kısa süre kala barikatları aşıp alana girdi. Grupta yer alan CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar da güçlükle alana girebildi.

Bu sırada Vali Ahmet Altıparmak, gruptakilere sakin olmalarını, aksi halde törenin yapılamayacağı uyarısında bulundu. Grubun sakinleşmesi üzerine resmi törene geçildi. Valilik çelenginin sunulmasını yuhalayan grup, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunulmasını ise alkışladı.

Vali Altıparmak: Soruşturma açılacak

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından resmi törenler sona erdi. Olanlara tepki gösteren Vali Ahmet Altıparmak, şunları söyledi:

"Böyle bir şey olmaz. Burası kabile devleti değil. Burası bir devletse, gelenekleri varsa, çıkan kanuna herkes uymak zorunda. Yönetmelik ne emrediyorsa o yapılmıştır. Yapacak herhangi bir şey yok. Resmen kaba kuvvet kullanarak tören alanındaki bariyerleri dağıttılar. Bu sabotajdır, başka bir şey değildir. Burası aşiret devleti mi? Eğer biz aşiret devleti değilsek buna uyarlar. Ama daha sonra kendileri arzu ederlerse biz izin vermesek de koyarlar, biz de gereğini yaparız. Bu provokasyon bile değil, sabotajdır, bir tören sabote edilmiştir. Kimlerin sabote edildiğini gördünüz."

Vali Altıparmak ’Soruşturma açılacak mı?’ sorusuna ise "Tabii ki açılacak, kim varsa ona açılacak" yanıtını verdi.

'Cumhuriyet ve Atatürk önemsizleştirilmek isteniyor’

Resmi törenin ardından başta CHP ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Burada bir konuşma yapan CHP Antalya İl Başkanı Devrim Kök, şunları söyledi:

"Türkiye bir diktatörlük döneminden geçiyor. Diktatörlüğü demokrasi gibi gösterme sahtekarlığı ve bu diktatörlüğü demokrasi gibi sunmaya çalışan herkes hangi platforma olursa olsun yükseliyor. Bunlar oluyor ama hükümet bu defa boyundan büyük işlere kalkışıyor. Cumhuriyet ve Atatürk’ü önemsizleştirmeye çalışıyor. Vatandaşı ’29 Ekimciler’ ve ’Kurban Bayramcılar’ diye ikiye bölmeye çalışıyor. Bizim için her iki bayram da kutsaldır. Biz ikisinden de vazgeçmeyiz. Dün sırtını işgalcilere verip Cumhuriyetin kuruluşunu engellemeye çalışanlar, bugün Cumhuriyet kutlamalarını yasaklamaya çalışıyor."

'Cumhuriyet'e ve Atatürk'e sahip çıkıyoruz'

Devrim Kök, Vali Altıparmak’ın soruşturma açılacağına yönelik açıklamasına ise "Vali Bey’in açıklamaları kendini ilgilendirir. Biz Atatürkçüler olarak her 29 Ekim’de burada olacağız. Biz kötü bir şey yapmıyoruz, biz doğru olanı yapıyoruz. Cumhuriyetimize ve Atatürk’e sahip çıkıyoruz. Bunda kötü bir şey yok" karşılığını verdi.

'Her zaman daha büyük coşkuyla kutlayacağız’

Törenden sonra açıklama yapan CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar da "Antalya ve Türk halkı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı her zaman daha büyük coşkularla kutlayacaktır. Türkiye’de Cumhuriyeti başka bir devlete dönüştürme fikirleri yarım kalacaktır. Türkiye’de halkımız Cumhuriyete, onun bütün değerlerine, Mustafa Kemal’e sahip çıkmaktadır. Türkiye’yi federasyon haline getirmeye, Türkiye’yi laiklikten uzaklaştırarak ufak ufak başka bir devlete dönüştürmeye bu iktidarın gücü de ömrü de yetmeyecektir" diye konuştu.