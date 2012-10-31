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Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Sever: Gül 'barikatı kaldırın' talimatı vermedi

Ankara'da polisin biber gazıyla müdahale ettiği Cumhuriyet yürüyüşünde barikatların kimin talimatıyla kaldırıldığı tartışma konusu oldu

31 Ekim 2012 12:23

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever dün (30 Ekim 2012) Fikret Bila'ya "Cumhurbaşkanı, Ankara Valisi'ne 'Kötü görüntüler oluşmasın, gerilim artarsa esnek davranın' dediğini aktardı. Sever'in bu sözleri Ankara'daki Cumhuriyet yürüyüşünde 'barikatları kaldırın' talimatını Gül'ün verdiği şeklinde yorumladı. Sever, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin "Cumhurbaşkanımızın 'barikatı kaldırın' talimatı vereceğini tahmin etmiyorum. Bugüne kadar bu ülkeyi çift başlılıkla yönetmedik. Kimse durumdan vazife çıkarmasın" açıklaması üzerine, "Cumhurbaşkanımız, valiye talimat vermiş değil. Evet, pazar günü valiyi çağırdı. Bilgi aldı. Bayram kutlamalarına gölge düşmemesi için dikkatli davranılmasını istedi. Potansiyel bir kriz gördüğü için, esnek olunmasını istedi. Durum budur" diyerek konuya açıklık getirdi.

Sever'in bu açıklamaları Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Çiğdem Toker'in köşesinde yayımlandı. 'Barikat' tartışmasının Başbakan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Gül arasındaki üslup farkını belirgin bir ayrışmaya dönüştürdüğü değerlendirmesini yapan Toker, "Gül ile Erdoğan arasında, Türkiye'nin temel sorunları konusundaki yaklaşım farkını daha çok tartışacağız" dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya (31 Ekim 2012)  "Cumhurbaşkanı’ndan da Başbakan’dan da böyle bir talimat benim bilgim içinde gelmedi. Barikatlar oradaki kargaşa sırasında açıldı" diye konuştu.

 

 

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