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Politika

Gül'den, Devlet Bahçeli’nin ‘dön’ çağırısına yanıt

Gül, ‘Yani buradaki şehitlerimizi ziyaret etmeden mi döneceğiz’ dedi.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘dön’ çağırısına yanıt verdi. Gül, ‘Yani buradaki şehitlerimizi ziyaret etmeden mi döneceğiz’ dedi.

İsrail ile ilgili olarak Türkiye’nin yol haritasının belli olduğunu söyleyen Gül, ‘Yol haritamız belli. Hükümet açıklayacak’ diye konuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Gül, İran’ın Gazze’ye yolladığı gemilerle ilgili bir soruya ise ‘Bir sorun çıkacağını sanmıyorum’ yanıtını verdi.


Gül ziyaretini yarıda kesmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore'ye yaptığı ziyareti yarıda kesmeli ve devlet başkanları ile Türk dünyası ülkelerinin devlet başkanlarıyla acil toplantı düzenleyerek, bu sorunları çözecek gelişmeleri acilen başlatmalıdır." demişti.


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