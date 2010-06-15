Gül'den, Devlet Bahçeli’nin ‘dön’ çağırısına yanıt

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘dön’ çağırısına yanıt verdi. Gül, ‘Yani buradaki şehitlerimizi ziyaret etmeden mi döneceğiz’ dedi.



İsrail ile ilgili olarak Türkiye’nin yol haritasının belli olduğunu söyleyen Gül, ‘Yol haritamız belli. Hükümet açıklayacak’ diye konuştu.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Gül, İran’ın Gazze’ye yolladığı gemilerle ilgili bir soruya ise ‘Bir sorun çıkacağını sanmıyorum’ yanıtını verdi.





Gül ziyaretini yarıda kesmeli



MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore'ye yaptığı ziyareti yarıda kesmeli ve devlet başkanları ile Türk dünyası ülkelerinin devlet başkanlarıyla acil toplantı düzenleyerek, bu sorunları çözecek gelişmeleri acilen başlatmalıdır." demişti.





