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Gül'den Başkanlık sistemi uyarısı: Ciddi sıkıntılara yol açtığı örnekler mevcut

Gül TBMM yeni yasama yılı açılışında önemli mesajlar verdi

01 Ekim 2012 19:29

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık sistemi projesiyle ilgili uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu sistemin dünyada başarıyla uygulandığı örneklerinin olduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açan örneklerin de mevcut olduğunu söyledi.

Gül şunları söyledi:

"Yeni anayasa yapım sürecinde, pek çok meselenin ve alternatif anayasal sistemlerin gündeme getirilmesi, bu sistemlerin olumlu ve olumsuz yanlarının irdelenmesi sağlıklı bir tartışmadır. Bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler bulunduğu gibi, ciddi sıkıntılara yol açtığı örnekler de mevcuttur. Önemli olan dünyadaki mevcut örnekleri de dikkate alarak, meseleyi kendi bütünlüğü içinde, tüm veçheleriyle tartışmaktır. Netice olarak yapılması gereken; köklü anayasal tecrübemizin ışığında milletimizi layık olduğu seviyeye taşıyacak; temel hak ve özgürlükleri genişletecek; halkımızın birlik ve beraberliğini pekiştirecek; demokrasimizi kurumsallaştıracak bir anayasanın biran önce hazırlanmasıdır."

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