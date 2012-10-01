Kılıçdaroğlu: Tutuklu vekil vurgusu için kutluyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, Meclis’in yeni yasama yılı açılışında tutuklu milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Gül’e destek geldi. Kılıçdaroğlu, ''Gül’ü tutuklu vekil vurgusu nedeniyle kutluyorum’' dedi.
Genel Kurul’daki konuşmasında tutuklu vekiller için “Kesin yargı kararı çıkana kadar yasama faaliyetlerine katılmalılar” diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ‘Gül’ü tutuklu vekil vurgusu nedeniyle kutluyorum’ dedi.