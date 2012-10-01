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Kılıçdaroğlu: Tutuklu vekil vurgusu için kutluyorum

Cumhurbaşkanı Gül, TBMM’nin yeni yasama yılında tutuklu vekillerin durumuna değindi

01 Ekim 2012 19:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, Meclis’in yeni yasama yılı açılışında tutuklu milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Gül’e destek geldi. Kılıçdaroğlu, ''Gül’ü tutuklu vekil vurgusu nedeniyle kutluyorum’' dedi.

Genel Kurul’daki konuşmasında tutuklu vekiller için “Kesin yargı kararı çıkana kadar yasama faaliyetlerine katılmalılar” diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ‘Gül’ü tutuklu vekil vurgusu nedeniyle kutluyorum’ dedi.

 

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