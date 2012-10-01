Erdoğan'dan Gül'e tutuklu vekil yanıtı: Bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM'nin açılışı sırasında tutuklu vekiller için söylediği "Kesin yargı kararı çıkana kadar yasama faaliyetlerine katılmalılar" sözüne Erdoğan olumlu karşılık vermedi. Görüş bildirirken Cumhurbaşkanı ile polemiğe girmek istemediğinin altını çizen Başbakan Erdoğan, "Onlar arazide çalışırken hapse girmediler. Bir tanesini izlediniz 18 yıl hapis cezası aldı. Bu konudaki görüşlerimiz değişmedi" diye konuştu.

'Polemiğe girmek istemem'

Erdoğan, Gül’ün Meclis açılış konuşmasında tutuklu vekiller ile ilgili sözlerini “Cumhurbaşkanı ile polemiğe girmek istemem. Bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada” şeklinde değerlendirdi.

Kamuda Kürtçe hizmetle ilgili dün verdiği müjdeyle ilgili konuşan Başbakan en kısa zamanda faaliyete geçeceklerini belirtti.

Kongrede yaşayan akreditasyon problemi konusunda ise "Ben herkesi içeri sokmak zorunda değilim bize hakaret edenlerin her gün bu konuda yazı yazanları özel günümüze davet etmek zorunda değiliz. Bundan dolayı davet etmedik. Heveslilerse televizyondan izleyebilirler" görüşünü bildirdi.