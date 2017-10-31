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Gülben Ergen'e tehdit mesajları geldi; Erhan Çelik 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Ergen, hakaret içerikli mesajlar üzerine avukatı aracılığıyla şikâyette bulunmuştu

31 Ekim 2017 18:25

Cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen'in şikâyeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Erhan Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

Cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na başvuran Ergen, gelen mesajlardan dolayı şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler H.G. ve M.E.K.'nin Erhan Çelik ile bağlantılı kişiler olması üzerine, Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edildi.

Erhan Çelik, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı 

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu'nun, 27 Ekim Cuma günü Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdığı öğrenildi. Çelik'in tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde savcılığa gelerek ifade vermesi istendi.

Soruşturma üç suç üzerinden yürüyor

Her üç şüpheli de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturuluyor. 

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