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Gülben Ergen'den Mağden'e: İçimde tutamadım budur bedeli

Eşi Erhan Çelik ile gitti hacda çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Gülben Ergen, kendisini eleştiren yazar Perihan Mağden’e yine sosyal medyadan cevap verdi

12 Ekim 2014 18:47

Yazar Perihan Mağden'in, yeni evlendiği Habertürk’ün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile çektiği hac fotoğraflarına yönelik eleştirilerine Gülben Ergen'den yanıt geldi. Ergen sosyal medyada "Hatasız kul olmaz hatamla sev beni adlı şarkı bana gelsin. Eleştiriler kabulüm. Ben bir fotoğraf koydum, coştum, içimde tutamadım budur bedeli" dedi.

Yazar Perihan Mağden'in Gülben Ergen'e yönelik sözlerine, Ergen Twitter üzerinden yanıt verdi.  Ergen kendisi için, "Yalanlarla yaşayanlar beni çok rahatsız ediyor. İlk defa hacda geçen bir reklam filmi izliyoruz. Gülben Ergen'in imanının kaç desibel olduğunu sürekli izlemek zorunda mıyız?" diyen Mağden’e "Perihan Mağden'in @radikal de @Armagan_caglaya ile sohbetine bayıldım. Beni eleştirme içeriğine de. Tek bir fotoğraf koyunca kucakladım okları. Hatasız kul olmaz hatamla sev beni adlı şarkı bana gelsin. Eleştiriler kabulüm. Ben bir fotoğraf koydum, coştum, içimde tutamadım budur bedeli" şeklinde tweet attı. 

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