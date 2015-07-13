Gülben Ergen'den iftar tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tarabya'daki Huber Köşkü'nün bahçesinde sanatçılara ve sporculara iftar yemeği verdi. İftara katılanlar arasında bulunan şarkıcı Gülben Ergen gelen eleştirilere sosyal medya hesabından isyan etti.

Ergen, bir fotoğraf paylaşıp altına "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iftar yemeği verdi... Biz de davete katılanlardandık. Yazılan yorumlar, yapılan haberler birkaç saat olmasına rağmen savaş alanı... Ne komik ne gereksiz. Kavgaya ayıracağınız vakti ve enerjinizi daha faydalı işlere harcayın..." diye yazdı.