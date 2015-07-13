Ünlüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nün bahçesinde sanatçılara ve sporculara iftar yemeği verdi.
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Çok sayıda ünlü ismin yer aldığı iftar programında katılımcılar oruçlarını, sanatçı Mustafa Ceceli'nin okuduğu ezanın ardından açtı.
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İftara katılan isimler şöyle: Orhan Gencebay, Sevim Emre, Fatih Terim, Eşref Ziya Terzi, Hasan Kaçan, Rıza Çalımbay, Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Sibel Can, Mustafa Denizli, Zerrin Özer, Acun Ilıcalı, Neslihan Demir;
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Gülben Ergen, Cengiz Kurdoğlu, Hande Yener, Yavuz Bingöl, Hidayet Türkoğlu, Muazzez Ersoy, Kenan Sofuoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Fettah Can, Gamze Bulut, Eser Yenenler, Serkan Çağrı, Burcu çetinkaya, Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç, Tuğrul Odabaş, Aykut Kuşkaya, Berdan Mardini, Rıza Kayaalp;