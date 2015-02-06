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Gülben Ergen'den Atatürk gafına özür

Gülben Ergen, Mısır gezisinde, Atatürk’le ilgili eleştirilerin yer aldığı bir kitabın görselini paylaşmış ve Mustafa Kemal’i övmüştü

06 Şubat 2015 10:32

Gülben Ergen, eşi Erhan Çelik’le çıktığı Mısır gezisinde yaptığı Atatürk gafını kabul etti.

Ünlü sanatçı, Mısır gezisinde, Atatürk’le ilgili eleştirilerin yer aldığı bir kitabın görselini paylaşmış ve Mustafa Kemal’i övmüştü.

Ancak Arapça yazılı kitabın başlığının “Tarihin Fitneleri” olması takipçilerinin tepkisini çekmişti. Önceki gün eşi Erhan Çelik’le Etiler’de görüntülenen Ergen, sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi:

““Hatamı kabul ettim, sildim. Kapağı beğendim altındaki dikkatimi çekmedi. Neymiş bir daha kapağa göre kitap okumuyormuşuz!”

 

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