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Gülben Ergen Arapça kurbanı oldu, Atatürk'ü eleştiren kitabı Instagram'dan övdü

Gülben Ergen'in Mısır seyahati sırasında paylaştığı bir kitap fotoğrafı Instagram'ı karıştırdı

02 Şubat 2015 14:07

Şarkıcı Gülben Ergen, Mısır'da bir kütüphanede gördüğü ve kapağında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunan 'Tarihin Fitneleri' adlı kitabın Atatürk'ü övdüğünü zannedince Instagram karıştı. 

Geçtiğimiz aylarda evlenen Gülben Ergen-Erhan Çelik çifti tatil için Mısır’a gitti. Gülben Ergen bir kütüphanede bulunan Atatürk resimli kitabın fotoğrafını 'Mısır'da bir kütüphane... Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olduğunun önemi yok... Mustafa Kemal hep var. Hep olacak. Asırlar boyu. Saygınlıkla. Dünyanın her yerinde...' notuyla paylaştı. Ancak 'Tarihin Fitneleri' isimli kitabın Atatürk'ü eleştirdiği ortaya çıkınca takipçileri Ergen'e tepki gösterdi. Ergen kısa bir süre sonra resmi kaldırdı.

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