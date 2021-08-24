Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik arasındaki dava ertelendi

Şarkıcı Gülben Ergen il eski eşi Erhan Çelik, arasında görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Ergen, avukatı aracılığıyla Çelik’in özel içerikleri basına servis ettiğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

Gülben Ergen'in avukatı, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Erhan Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.

Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki avukat hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Ergen’in avukatı, Erhan Çelik'in kendisi ve Gülben Ergen hakkında yaptığı suç duyurusunu basından öğrendiklerini, basına sızdırılan içeriklerin gizli olduğunu Erhan Çelik'in suç işlediğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.,

Erhan Çelik'in avukatı ise söz konusu haber içeriklerini kendilerinin paylaşmadığını üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme yapılan yargılama sonrası eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.