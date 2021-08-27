Gülben Ergen: Tüm ekibimin telefonları susmuyor; imdaaat

Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı aşı paylaşımı yanlış anlaşıldı. Ergen, bugün yayımladığı yeni mesajında yanlış anlaşılmayı düzelterek, tepkisini, "İmdat" diyerek gösterdi.

Ergen, “Corona oldum. Vakti gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim, saygım, anlayışım ve minnetim sonsuz” demişti.

Ergen, bu açıklamasının “ikinci kez Corona olduğu" yönünde anlaşılınca açıklamada bulundu. Yanlış anlaşıldığını belirten şarkıcı, “Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni corona oldum gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez corona oldum ve hafif atlattım. Tekrar corona olmadım. İki kez aşımı oldum. Yarın akşam İzmir’de, ertesi akşam Alaçatı’da üst üste iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Corona değilim yahu. İmdaat” ifadelerini kullandı.