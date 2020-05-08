Gülben Ergen: Seksi olmak parmağımın ucundaki küçücük bir harekete bakar

Youtube'daki Sansürsüz programına konuk olan Gülben Ergen, özel hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.



"Ne hissediyorsam onu yaşıyorum" diyen Gülben Ergen, "Seksi olmak parmağımın ucunda küçücük bir harekete, bir fotoğrafa, bir bakışa bakar. Seksi olmak için ayrıca çaba sarf etmek benim yapıma ters. Ama benim için çok zor bir şey değil. Canım isterse, bir tercih edersem görürsünüz" ifadelerini kullandı.

"İçinden söyle ama tövbe bir daha yazmıyorum"

Sosyal medya paylaşımlarına "şükür" yazması ile eleştirilen Ergen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bence ben yanlış yaptım, kendime kızıyorum. Bir şey paylaşıyorsan, 'şükür' yazma altına; içinden söyle. Malzemeyi ben verdim, içinden söyle oraya yazma ama tövbe bir daha yazmıyorum."

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