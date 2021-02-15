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Gülben Ergen: Hiç taksi plakam olmadı

"Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekâdır, ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim”

15 Şubat 2021 10:01

Gülben Ergen, kazancını işine yatırdığını belirterek, “Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu" dedi.

Gülben Ergen, Emel Yalçın’ın YouTube programına konuk oldu. İş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen Ergen, “Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekâdır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim” dedi.

“Kalabalık ve zor kadınım”

“Kendinle ilişki yaşar mıydın?” sorusuna kahkaha atarak yanıt veren Ergen, “Hayır, çok kalabalık, çok zor kadınım” diye konuştu.

Çocuklar Gülsün Diye adında bir derneği bulunan Ergen, “Mezar taşına ne yazılmasını istersin?” sorusuna da şöyle karşılık verdi:

“Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim.”

 

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