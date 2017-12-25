T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gülben Ergen hayranları imzaya 'kırmızı biber'le geldi

İSTRANBUL,(DHA) - ÜNLÜ sanatçı Gülben Ergen 'Yansın Bakalım' isimli yeni şarkısının ilk imza gününü D&R Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdi

25 Aralık 2017 13:16

İSTRANBUL,(DHA) - ÜNLÜ sanatçı Gülben Ergen \'Yansın Bakalım\' isimli yeni şarkısının ilk imza gününü D&R Marmara Forum Alışveriş Merkezi\'nde gerçekleştirdi. Sevenlerinin yoğun ilgisi karşısında oldukça mutlu olan Ergen, \"Kırmızı biberle sosyal medyaya yükledikleri resimlerle beni mest ettiler. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir CD ile kırmızı biberi yan yana gördüm. Kısa sürede çok güzel bir başarı yakaladık\" dedi.

Gülben Ergen listelerdeki ilk sırada yer alan söz ve müziği Sezen Aksu imzalı \'Yansın Bakalım\' isimli yeni şarkısıyla uzun bir aradan sonra ilk defa D&R Marmara Forum Alışveriş Merkezi\'nde sevenleriyle bir araya geldi. Ellerinde kırmızı biberle imza almaya gelen sevenleri, Ergen ile tanışmak ve albümü imzalatmak için saatler öncesinden sıraya girdi.

\"İLK DEFA CD VE KIRMIZI BİBERİ YAN YANA GÖRDÜM\"

Sevenlerinin sosyal medyaya kırmızı biberle yükledikleri resimlerle mest olduğunu belirten Ergen, \"Yansın Bakalım\'ın ilk imza günü , kırmızı biberlerle sosyal medyaya yükledikleri resimlerle beni mest ettiler. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir CD ile kırmızı biberi yan yana gördüm. Sezen Aksu sözlerinin efsanevi gücü ve etkisi. Kırmızı biberin kime lazım olduğunu biz söylemiyoruz\" diye konuştu.

Kısa sürede çok güzel bir başarı yakaladıklarını dile getiren Ergen, \"Çok güzel, kalabalık bir imza günü, insanlara dokunmak, nefeslerini ve seslerini bu kadar yakından duymak benim için çok değerli\" ifadelerini kullandı.

\"2017 DÖRT DÖRTLÜK GEÇMEDİ\"

2017\'nin mükemmel geçmediğini fakat 2018\'nin daha iyi geçeceğini söyleyen Ergen, \"Hiç bir şey mükemmel değil, 2017 tabi ki dört dörtlük geçmedi. Ama 2018, 2017\'den daha güzel olacak\" dedi.

2018\'den sağlık beklediğini aktaran Ergen, ruh ve beden sağlığı olduktan sonra gerisinin hallolduğunu söyledi. Ergen, \"Ülkem için barış diliyorum. Terörden, şiddetten uzak bir yıl olsun. Kadına, çocuğa, hayvana, yaratılmış olan bütün canlıya şiddetten uzak olalım\" diye konuştu.

 (FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülben ErgenBakalımD&R Marmara Forum Alışveriş MerkeziSevenlerininErgenCDKısaSezen AksuEllerindeDEFA CD VE KIRMIZI BİBERİ YAN YANA GÖRDÜM" SevenlerininKırmızıDÖRT DÖRTLÜK GEÇMEDİ" 2017AmaTerördenKadına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24