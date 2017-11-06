Gülben Ergen: Erhan Çelik bana pusu kurdu

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisine atılan SMS’lerde hakaret ve tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, eski eşi Erhan Çelik’in otoparkta 2 saat 15 dakika boyunca pusu kurup kendisini beklediğini ve arabasını çizdiğini savundu.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geçtiğimiz günlerde bir dilekçe ile başvuran Ergen’in avukatı Altın Mimir, müvekkilinin cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeni ile 2 kişi hakkında şikâyetçi olmuş, bu kişilerin eski eşi Erhan Çelik ile bağlantılı çıkması üzerine Çelik de şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrılmıştı. Erhan Çelik’in asistanı S.K., da şikâyetçiler arasına eklenmişti.



Avukat Altın Mimir, 19 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu’ya dilekçe vererek Erhan Çelik’in arkadaşı H.G. ve asistanı S.K.’nın kardeşi M.E.K. hakkında şikâyetçi olmuştu. Müvekkilinin, 21 Eylül 2014 tarihinde Erhan Çelik ile evlendiğini, 6 Aralık 2016 tarihinde de anlaşmalı boşandığını belirten avukat Mimir, müvekkilinin İzmir Karabağlar’da yaptırdığı okula oyun parkı bağışlayan T. D. isimli bir kişi ile ilişkisi varmış gibi haber yapıldığını, müvekkilinin T.D. ile herhangi bir duygusal ilişki yaşamadığını kaydetti.

"Otoparkta pusu kurdu" iddiası

Cumhuriyet'in haberine göre, olaydan sonra 23 Eylül 2017 tarihinde müvekkilinin eski eşi Erhan Çelik’in otoparka giderek müvekkilini 2 saat 15 dakika boyunca pusu kurup beklediğini savunan Avukat Mimir, “Otoparkta tam 2 saat 15 dakika pusu kurarak müvekkilimizi beklemiş, bu süre zarfında iki defa da müvekkilimizin arabasının yanına giderek arabasını çizmiş ve zarar vermiştir. Müvekkilimizin dışarıya çıkmaması üzerine bir süre sonra orayı terk etmiştir” iddiasında bulundu.

Avukat Mimir, Çelik’in çeşitli basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle toplum nezdinde farklı bir algı yaratarak müvekkilini küçük düşürmeyi amaçladığını savunarak, müvekkiline iki ayrı hattan gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeni ile Çelik’in arkadaşı H.G. ve asistanı S.K.’nın kardeşi M.E.K. hakkında şikâyetçi oldu. Avukat Mimir, dilekçesinde müvekkiline gelen mesajlardan da örnekler sundu. Şüphelilerden H.G.’nin instagram hesabında paylaştığı mesajda, “suskun kral @erhan_çelik senin canını sıkanın kafasını koparırım” şeklinde paylaşımının müvekkiline yönelik olduğunu savundu.

"Kendimin ve üç evladımın can güvenliğinden endişe duymaktayım"

Gülben Ergen savcılık şikâyetinden bir gün sonra avukatı Altın Mimir ile birlikte 20 Ekim 2017 tarihinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giderek ifade verdi. Ergen, ifadesinde iki telefon hattından aynı gün gelen mesajların yakın tehlike içerdiğini savundu. Avukatlarının bu numaraların sahibini tespit ederek savcılığa şikâyette bulunduğunu hatırlatan Ergen, “Bugün gelen mesajlar, çocuklarımın da hedef içerisinde olduğunu göstermektedir. Tüm tehditler birlikte değerlendirildiğinde bana tanımış oldukları 2 günün bugün son günü olması sebebiyle son tehdit mesajıyla gerek kendimin gerekse 3 evladımın can güvenliğinden büyük endişe duymaktayım” dedi.

"Koruma tedbir kararı talep ediyorum"

H.G.’nin eski eşinin çok yakın arkadaşı olduğunu savunan Ergen, “H.G. ‘suskun kıral Erhan Çelik senin canını sıkanın kafasını kopartırım… net…’ şeklindeki paylaşımı ile bu şahsın kullanımındaki numaradan şahsıma gönderilen tehdit mesajları birleştirildiğinde can güvenliğimin büyük bir tehdit altında olduğu görülmektedir. Zira Erhan Çeliki ile aramızda son bir aydan beri devam eden, Erhan Çelik’in bana yönelik gerçek dışı itham ve iftiralarından dolayı devam eden hukuki ve cezai ihtilaflarımız mevcuttur. Bu itilaflar sebebiyle bu tehdit mesajlarının onun yakın arkadaşlarının telefonlarından gönderilmiş olması tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir. Ben öncelikle bu hat sahiplerinden ve onu azmettiren kişinin tespiti ile bu suça iştirak edenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu süre içerisinde başıma gelebilecek her türlü saldırıdan bu kişilerin mesul tutulmasını istiyorum. Bu ismini verdiğim şahıslarla ilgili koruma tedbir kararı talep ediyorum” ifadelerini kullandı

"Tehdit amacıyla göndermedim"

Ergen’in şikâyetinden sonra ona mesaj atan hat sahipleri H.G. ile M.E.K.’nin de aynı karakolda şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı. İnstagram paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden H.G., hedefin Gülben Ergen olmadığını söyledi. M.E.K., ise hattın kendisine ait olduğunu ancak Erhan Çelik’in asistanı olan ablası S.K.’nin isteği ile bu hattı alıp ona verdiğini söyledi.

Şüpheli sıfatı ile ifade veren S.K., ise, Gülben Ergen’in şikâyet ettiği mesajları kendisinin attığını kabul etti. S.K., 7 yıldır asistanı olarak çalıştığı Erhan Çelik’in Gülben Ergen ile boşanma sürecinde yaşadığı haksızlıklar nedeni ile bu mesajları attığını savunarak, “Bu mesajları tehdit amacıyla göndermedim” dedi.

Soruşturma üç suç üzerinden yürüyor

24 Ekim'de soruşturmayı yürüten savcıya bir dilekçe daha veren Ergen’in avukatı Altın Mimir, bir numaradan Erhan Çelik’in kullanımında olan telefona Whatsapp mesajı yollandığını, bu mesajın da Çelik tarafından yanlışlıkla müvekkiline gönderildiğini belirterek, “Erhan Çelik’e gönderilen bu mesaj ile mesajı gönderen kişinin Çelik’in isteği doğrultusunda hareket ettiğini, daha sonrasında da konu ile ilgili rapor vererek Erhan Çelik’i bilgilendirdiği açıkça ortaya konulmaktadır. Yaşanan bu son gelişme ışığında huzurdaki soruşturmaya konu suçların azmettiricisi/iştirakçisi/faili olarak Çelik’in ifadesine başvurulması maddi gerçeğin açığa çıkması açısından elzemdir” dedi.

Bu gelişme üzerine Erhan Çelik de soruşturma kapsamında soruşturmayı yürüten Savcı Metin Uslu’ya şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldı. Çelik, 1 Kasım'da savcıya giderek ifade verdi.

Üç şüpheli de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturuluyor.