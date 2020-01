Altın Kelebek'te Can Dündar ve Erdem Gül vurgusu

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Gülben Ergen, Can Dündar’a mesaj gönderdi.

Çağatay Ulusoy’a ödül vermek için anons edilen Gülben Ergen geç kalınca ödülü Beyazıt Öztürk takdim etti.

Sahneye daha sonra çıkan Ergen, "Çocukluğumuzun gençliğimizin, uzun yıllarımızın çocuklarımızın gazetesi Hürriyet... Hürriyet demek Cumhuriyet demek Cumhuriyet demek biz demek. Bütün ödül alanların Can Dündar'a selamı olsun" dedi.

Alpay'dan 'Can dostum'

Sanatçı Alpay, "Her zaman mesleğini en şerefli şekilde yapan can dostum Can Dündar'a sevgilerimi yolluyorum" diyerek selam gönderdi.

Acun'dan alkış

Sunucu ve Gazeteci Fatih Portakal'ın adına ödül alan Doğan Şentürk gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül için alkış istedi. Ödül töreninde salonda bulunan Acun ılıcalı da Can Dündar ve Erdem Gül'e destek için istenen alkışı geri çevirmedi.

Sedat Ergin'den dayanışma vurgusu

Ödül vermek için sahneye çıkan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de gecede dayanışma vurgusu yaparak Can Dündar ve Erdem Gül'e mesaj gönderdi. Ergin, "Eski ve köklü gazetemizin Genel yayın yönetmeni Türkiye'nin değerli bir gazetecisi ve yazarı dostum arkadaşım Can Dündar ve yine Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, şuanda Silivri'de demir parmaklar arkasında bulunuyorlar. Temennimiz en kısa zamanda özgürlüklereine kavuşarak aramıza dönmeleridir. Bu dayanışma duygusuyla, her ikisine buradan en iyi dileklerimi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum." dedi.