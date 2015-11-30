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Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Gecede, 32 dalda ödül verildi

30 Kasım 2015 09:34

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Halit Ergenç'in sunuculuğunu üstlendiği törende, 32 dalda ödüller sahiplerini buldu:

EN İYİ KADIN OYUNCU: SERENAY SARIKAYA  (MEDCEZİR) 

EN İYİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞATAY ULUSOY (MEDCEZİR)

EN İYİ KADIN SUNUCU: ÖYKÜ SERTER (İŞTE BENİM STİLİM)

EN İYİ ERKEK SUNUCU : İLKER AYRIK (BEN BİLMEM EŞİM BİLİR)

EN İYİ DİZİ : GÜNEŞİN KIZLARI

EN YAKIŞAN ÇİFT : ELÇİN SANGU VE BARIŞ ARDUÇ (KİRALIK AŞK)

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: ATABERK MUTLU (POYRAZ KARAYEL)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : GÜLDÜR GÜLDÜR

EN İYİ KADIN KOMEDİ OYUNCUSU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (AŞK YENİDEN)

EN İYİ ERKEK KOMEDİ OYUNCUSU : AHMET KURAL - MURAT CEMCİR (KARDEŞ PAYI)

EN İYİ DİZİ YÖNETMENİ ÖDÜLÜNÜ : ALİ BİLGİN (MEDCEZİR) + ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI (POYRAZ KARAYEL)

JÜRİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ 1 : BEYAZIT ÖZTÜRK (BEYAZ SHOW)

JÜRİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ 2:  KURTLAR VADİSİ PUSU

PANTEN YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜ : BENSU SORAL - NİLAY DENİZ - HANDE ERÇEL

EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ :  KAYAHAN EN İYİLER (İPEK AÇAR SAMSUN DEMİR-MURAT YILDIRIM)

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI ÖDÜLÜ : PAZAR SÜRPRİZİ

EN İYİ TÜRK POP MÜZİK KADIN SOLİST ÖDÜLÜ : SILA

EN İYİ TÜRK POP MÜZİK ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ : MUSTAFA CECELİ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK KADIN SOLİST ÖDÜLÜ :  EBRU GÜNDEŞ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ : HAKAN ALTUN

EN İYİ DİZİ SENARYO YAZARI ÖDÜLÜ :  ERSOY GÜLER (AŞK YENİDEN) + ETHEM GÜLER (POYRAZ KARAYEL)

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : NAZLI ÇELİK

NAZLI ÇELİK ÖDÜLÜNÜ SEDAT ERGİN'İN ELİNDEN ALDI

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : FATİH PORTAKAL

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI (MEDCEZİR)

EN İYİ KLİP ÖDÜLÜ: METİN AROLAT - GÜLŞEN (BANGIR BANGIR)

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN SOLİST : ŞEVVAL SAM

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK SOLİST : VOLKAN KONAK

YILIN ŞARKISI ÖDÜLÜ : BANGIR BANGIR (GÜLŞEN - OZAN ÇOLAKOĞLU)

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLİST : EDİS - İDO - İLYAS YALÇINTAŞ - SİMGE SAĞIN

EN İYİ MÜZİK GRUBU ÖDÜLÜ : MODEL

EN İYİ YARIŞMA ÖDÜLÜ : SURVİVOR ALL STAR (ACUN ILICALI)

EN İYİ SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜ: YÜZDE YÜZ FUTBOL

 

ETİKETLER

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