Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Halit Ergenç'in sunuculuğunu üstlendiği törende, 32 dalda ödüller sahiplerini buldu:
EN İYİ KADIN OYUNCU: SERENAY SARIKAYA (MEDCEZİR)
EN İYİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞATAY ULUSOY (MEDCEZİR)
EN İYİ KADIN SUNUCU: ÖYKÜ SERTER (İŞTE BENİM STİLİM)
EN İYİ ERKEK SUNUCU : İLKER AYRIK (BEN BİLMEM EŞİM BİLİR)
EN İYİ DİZİ : GÜNEŞİN KIZLARI
EN YAKIŞAN ÇİFT : ELÇİN SANGU VE BARIŞ ARDUÇ (KİRALIK AŞK)
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: ATABERK MUTLU (POYRAZ KARAYEL)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : GÜLDÜR GÜLDÜR
EN İYİ KADIN KOMEDİ OYUNCUSU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (AŞK YENİDEN)
EN İYİ ERKEK KOMEDİ OYUNCUSU : AHMET KURAL - MURAT CEMCİR (KARDEŞ PAYI)
EN İYİ DİZİ YÖNETMENİ ÖDÜLÜNÜ : ALİ BİLGİN (MEDCEZİR) + ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI (POYRAZ KARAYEL)
JÜRİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ 1 : BEYAZIT ÖZTÜRK (BEYAZ SHOW)
JÜRİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ 2: KURTLAR VADİSİ PUSU
PANTEN YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜ : BENSU SORAL - NİLAY DENİZ - HANDE ERÇEL
EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ : KAYAHAN EN İYİLER (İPEK AÇAR SAMSUN DEMİR-MURAT YILDIRIM)
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI ÖDÜLÜ : PAZAR SÜRPRİZİ
EN İYİ TÜRK POP MÜZİK KADIN SOLİST ÖDÜLÜ : SILA
EN İYİ TÜRK POP MÜZİK ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ : MUSTAFA CECELİ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİK KADIN SOLİST ÖDÜLÜ : EBRU GÜNDEŞ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ : HAKAN ALTUN
EN İYİ DİZİ SENARYO YAZARI ÖDÜLÜ : ERSOY GÜLER (AŞK YENİDEN) + ETHEM GÜLER (POYRAZ KARAYEL)
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : NAZLI ÇELİK
NAZLI ÇELİK ÖDÜLÜNÜ SEDAT ERGİN'İN ELİNDEN ALDI
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : FATİH PORTAKAL
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI (MEDCEZİR)
EN İYİ KLİP ÖDÜLÜ: METİN AROLAT - GÜLŞEN (BANGIR BANGIR)
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN SOLİST : ŞEVVAL SAM
EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK SOLİST : VOLKAN KONAK
YILIN ŞARKISI ÖDÜLÜ : BANGIR BANGIR (GÜLŞEN - OZAN ÇOLAKOĞLU)
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLİST : EDİS - İDO - İLYAS YALÇINTAŞ - SİMGE SAĞIN
EN İYİ MÜZİK GRUBU ÖDÜLÜ : MODEL
EN İYİ YARIŞMA ÖDÜLÜ : SURVİVOR ALL STAR (ACUN ILICALI)
EN İYİ SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜ: YÜZDE YÜZ FUTBOL