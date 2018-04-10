T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek

İSTANBUL, (DHA)- GÜLBEN Ergen, 14 Nisan'da İstanbul'daki Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserde, hayranlarıyla buluşacak

10 Nisan 2018 15:52

İSTANBUL, (DHA)- GÜLBEN Ergen, 14 Nisan\'da İstanbul\'daki Bostancı Gösteri Merkezi\'nde vereceği konserde, hayranlarıyla buluşacak.
Şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 14 Nisan Cumartesi gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserin hazırlıklarını sürdürüyor. ‘Şarkılarla Sohbet’ adını verdiği konserde Gülben Ergen, dünden bugüne, repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.
Konser için gece gündüz sürdürdüğü hazırlıkların sonuna geldiğini belirten Gülben Ergen, Bostancı konserinin kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. 
Şarkıcı Gülben Ergen, 20- 21 Nisan tarihlerinde ise Kıbrıs Rocks Hotel’de sahneye çıkacak. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA GÜLBEN ErgenNisan Bostancı Gösteri MerkeziGülben Ergen14 Nisan CumartesiBostancı Gösteri MerkezindeSohbetGülben ErgenKonserGülben Ergen BostancıErgenNisanKıbrıs Rocks Hotelde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24