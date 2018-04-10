Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek

İSTANBUL, (DHA)- GÜLBEN Ergen, 14 Nisan\'da İstanbul\'daki Bostancı Gösteri Merkezi\'nde vereceği konserde, hayranlarıyla buluşacak.

Şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 14 Nisan Cumartesi gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserin hazırlıklarını sürdürüyor. ‘Şarkılarla Sohbet’ adını verdiği konserde Gülben Ergen, dünden bugüne, repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.

Konser için gece gündüz sürdürdüğü hazırlıkların sonuna geldiğini belirten Gülben Ergen, Bostancı konserinin kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Şarkıcı Gülben Ergen, 20- 21 Nisan tarihlerinde ise Kıbrıs Rocks Hotel’de sahneye çıkacak.



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