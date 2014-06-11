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Gülben Ergen Bodrum'da evlilik hazırlığında

Ünlü sanatçı Gülben Ergen ünlü televizyoncu Erhan Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

11 Haziran 2014 16:42

Gülben Ergen ile bir süredir birlikte olduğu Show TV Haber Müdürü Erhan Çelik'le, okullar kapanınca Bodrum'da dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Üç oğlunun babası Mustafa Erdoğan'dan 2012 yılında boşanan Gülben Ergen, bir süredir birlikte olduğu  çok yakında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

 

Aile arasında nikah

 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kısa süre önce birlikte umreye giden çift; okulların kapanmasının ardından Bodrum'da aile arasında kıyılacak nikahla dünya evine girmeye hazırlanıyor. Çiftin nikahına sadece yakınları katılacak.

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