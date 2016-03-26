Gülben Ergen: Ali Ağaoğlu'na tek eşliliği ve yasaları hatırlatan bir soruşturma açıldı mı?

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşma sırasında söylediği "Ortanca hanımı aldım İstiklal Caddesi’ne patlamanın olduğu yere gittim. Millet fakir karanfil bırakıyor, ben gül bıraktım" sözlerine bir tepki de Gülben Ergen'den geldi.

Ergen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşlerinden birisini 'Benim ortanca hanım' diye tarif eden beyefendiye tek eşliliği ve yasaları hatırlatan bir soruşturma açıldı mı?" diye sordu.

Gülben Ergen'in tweeti şöyle: