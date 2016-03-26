T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gülben Ergen: Ali Ağaoğlu'na tek eşliliği ve yasaları hatırlatan bir soruşturma açıldı mı?

Ali Ağaoğlu'nun "ortanca hanım" sözleri tepkiye yol açmıştı

26 Mart 2016 13:46

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir  konuşma sırasında söylediği "Ortanca hanımı aldım İstiklal Caddesi’ne patlamanın olduğu yere gittim. Millet fakir karanfil bırakıyor, ben gül bıraktım" sözlerine bir tepki de Gülben Ergen'den geldi.

Ergen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşlerinden birisini 'Benim ortanca hanım' diye tarif eden beyefendiye tek eşliliği ve yasaları hatırlatan bir soruşturma açıldı mı?" diye sordu.

Gülben Ergen'in tweeti şöyle:

ETİKETLER

ali ağaoğlugülben ergentepkitek eşlilik yasasısoruşturmaortanca hanım
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-03-26T13:46:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/gulben-ergen-ali-agaogluna-tek-esliligi-ve-yasalari-hatirlatan-bir-sorusturma-acildi-mi,333611","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/gulben-ergen-ali-agaogluna-tek-esliligi-ve-yasalari-hatirlatan-bir-sorusturma-acildi-mi,333611"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24