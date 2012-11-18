Gülay Özdem, Fox TV'den istifa etti!

Fox TV gece haberlerini sunan spiker Gülay Özdem'in ani bir kararla istifa etti.

Kariyerine radyoculukla başlayan Özdem'in bu istifası ilk olmadığı daha önceden de sürekli iş değiştirdiği belirtildi.

Makine Mühendisliği mezunu olan Özdem (33), radyoculukla başladığı kariyerinde haber spikerliğine ilk olarak Kanal 24'te adım atmıştı. Ardından çok geçmeden NTV'ye transfer olarak 'Gece Bülteni'ni sunmaya başladı.

Yayının geç saate alınması nedeniyle NTV'den Özdem, Habertürk'le anlaştı. Sadece iki gün yayına çıkan Özdem, Habertürk'ten ayrılık nedenini 'Acele karar vermişim, orada mutlu olamazdım' şeklinde açıkladı.



Daha önce de eleştirilmişti



TRT Haber'e geçip, '10'dan Sonra' adlı programı sunan Özdem daha sonra A haber'e geçti.

Eleştiriler üzerine Özdem: "Sürekli kanal değiştiriyormuş gibi yansıtmalarından rahatsız oluyorum. Profesyonel düşünmek lazım.

Teklif geliyor ve ben de o teklifi değerlendiriyorum. Kendimi daha iyi yansıtabileceğim ve işimi iyi yapabileceğimi düşündüğüm yerlerde çalışıyorum' şeklinde konuşmuştu.



'İstediği içerik ve saatte olmadığı için ayrıldı'



Kanalın Gazeteciler.com'a yaptığı açıklamada Özdem'in "Gülay Özdem daha popüler ve daha geniş bir zamanda program yapmak istiyordu.

Gece programı hem istediği içerikte hemde istediği saatte yer almadığı için ayrıldı. Bu isteğini de bize bildirdi. Biz de bu kararına saygı duyduk ve yollar ayrıldı. Gülay Özdem kanalla her hangi bir sorun yaşamadı." denildiği bildirildi.