-Gül: Yeni belgeleri inceletiyorum İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kendisi ziyaret ettiğini hatırlatarak, ''Ellerine bazı belgelerin ulaştığını söylediler, ortaya çıkmamış, kimsenin elinde olmayan... Onları bana verdiler, ben de inceletiyorum, doğuruluk derecesi nedir diye...'' dedi. Avusturya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını cevaplayan Gül, ''Kamuoyunun gündeminde olan bir diğer düzenleme de bedelli askerlikle ilgili. Sizin de bu konuda net bir mesajınız vardı. Kamuoyunun vicdanını olumsuz etkilemeyecek bir şekilde o düzenlemenin gerçekleştirilmesini istiyordunuz. Mevcut tabloya baktığınızda beklentiniz hayata geçmiş durumda mı?'' şeklindeki soru üzerine, buradan gelecek gelirlerin genel bütçeye katılmamasının doğru olacağını söylediğini hatırlattı. Konunun henüz incelendiğini aktaran Gül, ''Oradan gelecek gelirler de genel bütçeye katılmayacak şekilde harcanacağı yerler tespit edilerek çıkartıldı'' dedi. Gül, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ziyaretine ilişkin soru da şöyle cevapladı: ''Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nin eşi ve BBP Genel Başkanı beni ziyaret ettiler. Ellerine bazı belgelerin ulaştığını söylediler, ortaya çıkmamış, kimsenin elinde olmayan... Onları bana verdiler, ben de inceletiyorum, doğuruluk derecesi nedir diye...'' Cumhurbaşkanı Gül, ''Şike Yasası ile ilgili olarak kanaatimi medya biliyor demiştiniz. Bu kanaatiniz yönünde bir değişiklik olacak mı? Bir de görev sürenizin 2014'te dolmasıyla ilgili olarak yeni Şike Yasası ile bir daha aday olup olmayacağınız yönünde de bazı kamuoyunda tartışmalar ve dedikodular çıkmıştı. Sizin yanıtınız ne olacak?'' şeklindeki soruya da ''Birinci ile ilgili ilk soruda cevap verdim. İkinci de benim doğrusu alanım değil. Onu düşünecekler başkaları'' karşılığını verdi.