Gül ve Davutoğlu, AKP’nin referandum startı vereceği toplantıya katılacak mı?

AKP’nin Ankara Arena Spor Salonu’nda yarın başlatacağı referandum kampanyası için gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na çevrildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın bizzat davet ettiği belirtilen iki ismin ise yurt dışında oldukları kaydedildi.

Erdoğan ve Yıldırım, Abdullah Gül ve Davutoğlu’ndan da “Evet” kampanyasına destek istiyor

Toplantıya çağrılan kişiler arasında şu isimler de var:

Eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan

Eski Bakan Suat Kılıç,

Eski Bakan Sadulah Ergin

Eski Bakan Hüseyin Çelik

Toplantıya Ankara’da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, büyükelçiler de davet edildi. Arena’ya 30 uluslararası 400 STK, 60’ı yabancı 500 gazetecinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı mektubu

Referandum için hazırlanan slogan ve müziklerin tanıtılacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bir mektup göndermesi bekleniyor.

"Hepsine davetiyeler iletildi"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, eski AKP’li vekillerin davet edilip edilmediği sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Hepsine davetiyeler iletildi. Bizde 'Eski AK Partili' diye bir şey olmaz. Kuruluştan bu yana partimizde görev almış, ülkemize hizmet etmiş kurucularımız, parti yöneticilerimiz, genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, hepsi yarınki toplantımızın özel davetlileridir. Programları el verenler bizlerle beraber olacaklardır."