Erdoğan ve Yıldırım, Abdullah Gül ve Davutoğlu’ndan da “Evet” kampanyasına destek istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin referandum kampanyası için eski AKP milletvekillerinden destek istedi. Erdoğan, bu amaçla eski AKP milletvekilleriyle yemekte buluşurken, CNN Türk Başbakan Binali Yıldırım’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Erdoğan’ın istifaya zorladığı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile telefonla arayarak görüştüğünü duyurdu.

Gül’ün Erdoğan ve Yıldırım’ın ‘evet’ kampanyasına destek çağrısına vereceği yanıt siyaset kulisinin üzerinde en çok spekülasyon yapılan konularından biri oldu. Gül’ün bu konuda daha önce kendisine ulaşan dolaylı mesajlar üzerine ‘evet’ kampanyasına destek vermeye soğuk baktığını hissettirdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grup eski ve yeni AKP’li milletvekilini bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda vereceği yemeğe davet etti. AKP’nin cumartesi günü referandum startını vereceği program öncesinde verilecek sürpriz yemekte ağırlıklı olarak anayasa değişikliğinin ve yeni sistemin konuşulması bekleniyor.

Yemekte Erdoğan’ın, anayasa değişikliğinin Meclis görüşmelerindeki tutumları nedeniyle milletvekillerine teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni kapı kapı dolaşarak millete anlatın” mesajı vereceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı’nın AKP’li milletvekillerine yemek davetini hafta başında yaptığı öğrenildi.

Erdoğan, referandum kampanyası kapsamında yarın da Manisa’daki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenecek. Erdoğan’ın hafta sonu yapılması planlanan diğer il ziyaretlerini ise AKP’nin Ankara’da yapacağı Cumhurbaşkanlığı Sistemi Tanıtım Toplantısı nedeniyle ertelediği öğrenildi.