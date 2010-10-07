-GÜL: SINIRLAR İŞBİRLİĞİMİZİ ENGELLEYİCİ HALE GELMEMELİ İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Cumhurbaşkanı ve İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Başkanı Abdullah Gül, ''Küresel bir topluluk olan İslam alemi, küresel nitelikli sorunların ortak akıl ve eylemle çözülebileceğinin bilincinde olmalıdır'' dedi. İSEDAK'ın, İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan 26. toplantısının açılışında konuşan Gül, şöyle devam etti: ''Bu itibarla ülkelerimiz arasında var olan sınırlar, bizi birbirimizden uzaklaştırıcı ve işbirliğimizi engelleyici bir niteliğe bürünmemelidir. İktisadi, sosyal ve kültürel gelişme için elzem olan mal, sermaye, bilgi ve insan unsurlarının bu sınırları aşarak, ülkelerimiz arasında daha serbest hareket etmesi, İslam dünyası olarak küresel bir kalkınma çabasına girmemizin ilk adımını teşkil edecektir. Bu dört unsurun ekonomilerimiz arasında daha serbestçe dolaşımı yolunda atılacak adımlarla, ticari, yatırım, teknoloji ve istihdam gibi birçok alandaki kaynakların kullanımı çok daha rasyonel bir şekilde yapılabilecektir. Bu bağlamda İSEDAK'ın gündeminde yer alan malların sınırlarımız arasında daha rahat dolaşmasını temin etmeye dönük olan tercihli ticaret sistemi projesini, sermaye hareketlerini kolaylaştırmayı amaçlayan finansal işbirliği, ticarete konu malların standartlarını oluşturmaya dönük İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) kuruluşunu, İKÖ helal gıda standartlarını, mesleki bilgi ve becerilerin ülkelerimiz arasında paylaşımını ve dolaşımını sağlamaya dönük İKÖ Mesleki ve Teknik Eğitim Programı'nı ciddiyetle ele almamız ve bunlara en üst düzeyde destek sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.'' Cumhurbaşkanı Gül, bazı İSEDAK üyesi ülkeler arasında son dönemde vizelerin kaldırılmasını veya varış noktalarında vize itası uygulamasının başlamasını da üye ülkeler arasında vatandaşların serbest dolaşımını sağlamaya dönük önemli bir adım olarak karşıladığını dile getirdi. Abdullah Gül, bugün İslam coğrafyasında yüz milyonlarca insanın gıda kıtlığından ve yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi. Gül, 57 İslam ülkesinin yaklaşık yarısının, BM'nin en az gelişmiş ülkeler listesinde yer aldığını belirterek, ''Uluslararası organizasyonlar himayesinde somutlaşan çok taraflı ilişkilerin, bu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olacağı inancındayım. Türkiye, önemli uluslararası platformlarda bu ülkelere destek vermekte, dünyanın dikkatini, anılan ülkelerin sorunlarına çekmektedir'' diye konuştu.