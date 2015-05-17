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Gül: Mursi'nin idamı Mısır'ın geleceğini karartır

'Henüz vakit varken kabul edilemez bu tehlikeli süreç derhal durdurulmalıdır. Bunu Mısır'ın gerçek bir dostu olarak söylüyorum'

17 Mayıs 2015 01:33

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi idama mahkum edilmesiyle ilgili olarak “Cumhurbaşkanı Mursi ve arkadaşlarına idam cezası verilmesi kardeş ülke Mısır'ın geleceğini karartacaktır” dedi.

Gül’ün Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Mursi ve arkadaşlarına idam cezası verilmesi kardeş ülke Mısır'ın geleceğini karartacaktır. Henüz vakit varken kabul edilemez bu tehlikeli süreç derhal durdurulmalıdır. Bunu Mısır'ın gerçek bir dostu olarak söylüyorum.”

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