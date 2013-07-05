Mısır’daki askeri darbeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, demokrasinin kesintiye uğramasından büyük kaygı duyduğunu söyledi. Gül, “Mursi rencide edilmemeli” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır’daki darbeyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Demokrasinin kesintiye uğramasından büyük kaygı duyduklarını ifade eden Gül, “Seçilmiş ilk cumhurbaşkanı rencide edilmemeli” dedi.
Gül, "Yönetimin halka, sivillere devredilmesi ve seçilmiş yöneticilerin tekrar Mısır'ı yönetmeye başlaması, en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.