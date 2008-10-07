Gül kendisine hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün Sınır Karakolu’na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal’ın cenaze törenine katılmak üzere helikopterle Eskişehir’e gitti. Gül’e, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da eşlik etti.



Valiliği ziyaret eden Gül daha sonra da Jandarma Astsubay Çavuş Önal’ın Reşadiye Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Şehit Önal’ın ailesi, yakınları ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterildi. Cenaze törenine katılanlar “kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attılar. Kılınan cenaze namazının ardından, Cumhurbaşkanı Gül Reşadiye Camisi’nden ayrıldı.



Reşadiye Camisi'ndeki törenin ardından Vali Kadir Çalışıcı'nın konağına geçen Cumhurbaşkanı Gül, kısa süre dinlendikten sonra buradan ayrıldı. Gül’ün konaktan çıkışını bekleyen bir genç Cumhurbaşkanı makam aracıyla geçerken “Yuh!” diye bağırdı. Bu sırada penceresi açık olan Gül, gence “Ne diyorsun sen!” diye tepki gösterdi.



Gül, AÜ Havaalanı'na giderken Osman T. (27) adlı genç de 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.



Polis ekipleri tarafından Çarşı Polis Merkezi'ne götürülen Osman T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Osman T'nin, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

