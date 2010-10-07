-GÜL: İSLAM ÜLKELERİ KRİZDEN DAHA ÇOK ETKİLENDİ İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Cumhurbaşkanı ve İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Örgütü (İSEDAK) Başkanı Abdullah Gül, diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran İslam ülkelerinin küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kaldığını belirterek, ''Bu ve benzeri krizlere karşı dayanıklılığımızın artması ve dünya üzerinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, İslam dünyasının kronikleşen yapısal sorunlarına çözüm bulmamıza bağlıdır'' dedi. İSEDAK'ın İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 26. toplantısının açılışında konuşan Gül, İSEDAK'ın kurulduğu günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve tüm İslam ülkeleri için ekonomik ve ticari işbirliği alanında güçlü bir platform haline geldiğini belirtti. -İSLAM COĞRAFYASINDA SAVAŞLAR VAR'' Gül, yaşanan son krizin karşılıklı bağımlılığın ne kadar güçlü hale geldiğini gözler önüne serdiğine işaret ederek, şunları söyledi: ''Bildiğiniz üzere gelişmiş piyasa ekonomilerinin kendilerine has sorunlarından neşet eden küresel ekonomik kriz, neticede gelişmekte olan ve az gelişmiş ülke ekonomilerini de derinden etkilemiştir. Ancak diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran İslam ülkeleri bu krizin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalmıştır. Bu süreçte ülkelerimizin ekonomik performansları gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmıştır. 2009 yılının ikinci yarısından itibaren küresel ekonominin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediği görülmektedir. Fakat bu ve benzeri krizlere karşı dayanıklılığımızın artması ve dünya üzerinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, İslam dünyasının kronikleşen yapısal sorunlarına çözüm bulmamıza bağlıdır. İslam dünyasının bazı önemli yapısal sorunlarının altını çizmek istiyorum. Öncelikle şunu belirmek isterim ki, ülkelerimizin iktisadi ve sosyal kalkınma düzeni potansiyelin çok altında bulunmaktadır. Zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkelerimiz, dünya refahından yeterince pay alamamaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan İslam ülkelerinin 2009 yılı itibariyle dünya iktisadi hasılasından aldıkları pay yüzde 7 civarındadır. İslam ülkelerinin ortalama kişi başına gelir seviyesinin de gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında seyrettiği görülmektedir. İslam dünyasında yoksulluk çare bulunması gereken sorunların en başında gelmektedir. Üye ülkelerden 22 tanesi en az gelişmiş ülke statüsündedir. İslam coğrafyasında devam eden savaşlar, şiddet olayları, doğal afetler, yoksuluğun daha artmasına neden olmaktadır. Öte yandan eğitim ve sağlık gibi kalkınmanın sosyal alanlarında da dünya standartlarının gerisinde bulunmaktayız. Ülkelerimizdeki okuryazar oranı dünya ortalamasının altındadır. Benzer biçimde sağlık konusunda da insanlarımıza çağdaş ölçülerde hizmet sağlama hususunda çok eksiklerimiz bulunmaktadır.''