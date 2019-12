-GÜL: HERŞEY KENDİ MECRASINDA DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemesiyle ilgili, ''Herşey kendi mecrasında devam ediyor gördüğünüz gibi, herhangi bir boşluk söz konusu değil'' dedi. Gül, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, ''TSK komuta kademesindeki emekli talepleri'' konusundaki bir soru üzerine, ''Herşey kendi mecrasında devam ediyor gördüğünüz gibi, herhangi bir boşluk söz konusu değil'' diye konuştu. Gül, Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in emekliliğini istemesiyle ilgili olarak da ''Biz kendisinin devam etmesini istememize rağmen kendisi bu kararı verince saygıyla karşıladık. Diğer komutanların zaten emeklilik süreleri gelmişti'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Haberiniz var mıydı? Üçlü zirvede biliyor muydunuz generallerin istifa edeceklerini, emekliliklerini isteyeceklerini?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Aslında herhangi bir kriz söz konusu değil ortada, onu söylemek isterim. Tabii ki Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, askeri yönünden saygı duyduğumuz ve değerli bir komutandır. Bir süredir kendisi ayrılmayı düşünmüş. Biz kendisinin devam etmesini arzu etmemize rağmen kendisi bu kararı verince onu da saygıyla karşıladık. Diğer komutanlar zaten bildiğiniz gibi emeklilik süreleri gelmişti, emekli olacaklardı. Dolayısıyla yeni komuta heyetinin sorumlulukları alacakları için Askeri Şura'daki bütün çalışmaları onların götürmeleri anormal karşılandı. Dolayısıyla bunu normal görmeniz gerekir bu açıdan.'' Cumhurbaşkanı Gül, başka bir soru üzerine, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğuna ve Türkiye'de kuvvetler ayrılığı bulunduğuna işaret ederek, ''Mahkemelerin kararı ayrıdır, hükümetlerin, Cumhurbaşkanını veya devletin diğer organlarının ülkemizin kuvvetler ayrılığı prensibi olduğunu hepimiz biliyoruz. O açıdan yapılabilecek şu anda tabii bir şey yok. Ama şunu herkesin bilmesi isterim ki her şey kendi mecrasında devam ediyor. Başbakanlıktan dün yapılan açıklamada gördüğünüz gibi Askeri Şura normal toplantılarını yapacak ve normal terfiler ve normal görüşmeler kendi kuralları çerçevesi içerisinde her şey devam edecek'' diye konuştu. Gül, ''Dünkü toplantıda kuvvet komutanlıklarıyla ilgili istişareler olup olmadığı'' yönündeki soruya karşılık şu yanıtı verdi: ''Onlar ayrı, bunlar ayrı konular. Şüphesiz ki demin söylediğim gibi yeni komuta heyetinde olacak kişiler bu askeri şurayı zaten yönetecekler. Sayın Başbakan askeri şuranın başkanı olarak... Onlar kendi istişarelerini kendi kararlarına bağlayacaklardır. O bakımdan herkes Türkiye'de herhangi bir kriz, herhangi bir problem devam ediyor gibi görmesin. Şüphesiz ki dünkü yaşananlar kendi çapında bir olağanüstü durumdur ama her şey mecrasına girmiştir, yörüngesine girmiştir ve normal prosedürler işleyecektir.''