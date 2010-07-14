-GÜL: ''HALK NE DERSE O'' ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Referandumda herkes fikrini söyleyecek, siyasi partiler görüşlerini halka sunacaklar, halk da karar verecek'' dedi. Gül, resmi ziyaret için Slovenya'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk'un geçen yıl İstanbul'da yapılan Medeniyetler İttifakı Zirvesi'ne katıldığını daha sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, peş peşe gerçekleşen bu iki ziyaretin Slovenya'nın Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini ifade etti. Gül, Turk'un bu yıl da İstanbul'daki Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci ve Kültürel Koridorlar Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldığını anlattı. Türkiye'den Slovenya'ya 13 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirileceğini belirten Gül, ziyaretin bu açıdan da ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Slovenya'nın Türkiye ile her açıdan iyi ilişkilere sahip dost ve müttefik AB üyesi ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Slovenya ülkemizin AB'ye katılım sürecine verdiği samimi desteği çeşitli platformlarda dile getirmekten kaçınmamaktadır. Burada önemli olan nokta AB üyelik sürecimizin sadece resmi makamlardan değil Sloven halkı tarafından da destekleniyor olmasıdır. Bu yapıcı tavırdan dolayı Sloven makamları ve halkına müteşekkiriz'' diye konuştu. Slovenya ziyareti sırasında başta Cumhurbaşkanı Turk olmak üzere devlet adamlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Gül, ''Görüşmelerde ikili ve çok taraflı iş birliği alanlarıyla, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağım'' dedi. Gül, Türkiye-Slovenya İş Konseyi Toplantısı'na da katılacağını belirterek, ''Ziyaretimin Slovenya ile ilişkilere ivme kazandıracağına ve yeni iş birliği imkanları doğuracağına inanıyorum'' diye konuştu. -SORULAR- Cumhurbaşkanı Gül, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gül, 12 Eylülde yapılacak referandum öncesinde ''evet'' ve ''hayır'' cephelerinin belli olduğunu, boykot çağrıları yapıldığını ifade eden bir gazetecinin ''Genel tablo olarak siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu, ''Halka kalmış bir şey artık. Oy pusulaları basılmış, dağıtımı da yapılıyor. Halk ne derse o. Herkes fikrini söyleyecek, siyasi partiler görüşlerini halka sunacaklar, halk da karar verecek'' şeklinde yanıtladı.